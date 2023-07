Trentino will sofortigen Abschuss von Wolf und Bär: Das sagt Südtirol dazu

Was sagt Südtirols Landesregierung dazu?

Schuler: „Südtirol ist auf dem richtigen Weg“

Die Landesregierung des Trentino lässt mit einem Vorschlag aufhorchen: Für die Entnahme von problematischen Großraubtieren soll künftig kein Gutachten der ISPRA abgewartet werden müssen. Ermöglichen soll das eine Abänderung des betreffenden Landesgesetzes (STOL hat berichtet – hier lesen Sie mehr dazu). Dieser Vorschlag der Trentiner Landesregierung lässt aufhorchen. Ist das Landesgesetz einmal abgeändert, so soll der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti autonom entscheiden können, ob und welche Großraubtiere entnommen werden sollen – ohne auf Antwort aus Rom warten zu müssen.Südtirols Landesrat Arnold Schuler zeigt sich von diesem Vorstoß überrascht und sagt: „Wir haben eine derartige Vorgangsweise von unseren Rechtsexperten in Rom prüfen lassen und die sind überzeugt, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, die Gutachten der ISPRA in dieser Angelegenheit auszuklammern“, sagt Schuler.Wenn man den aktuellen Stand der Dinge betrachtet, so deute alles darauf hin, dass das Trentino ohnehin schon heuer die Voraussetzungen erfülle, um bei Notwendigkeit erste Abschüsse von Problemtieren anordnen zu können – mit dem notwendigen ISPRA-Befund. Dem Trentino würden hierbei auch die geografischen Begebenheiten in die Karten spielen, so Schuler.Schuler zeigt sich überzeugt, „dass der in Südtirol beschrittene Weg der richtige ist, denn einerseits sind wir ständig dabei, mit unseren Rechtsexperten das Maximum auszuloten, andererseits macht sich bei den Entscheidungsträgern ein deutlicher Stimmungsumschwung bemerkbar“.