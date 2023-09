Wolfsabschüsse: Auch die landeseigene Beobachtungsstelle gegen Abschüsse

Mehrere Einwände gegen die Entnahme von 2 Wölfen

Entscheidung der Wildbeobachtungsstelle erfolgte nicht einstimmig

„Wir machen uns lächerlich, wenn sogar die landeseigene Wildbeobachtungsstelle, besetzt mit den eigenen Leuten, kein positives Gutachten ausstellt“, meint der Freiheitliche Andreas Leiter Reber.Schließlich habe man die Wildbeobachtungsstelle deshalb per Landesgesetz bei der Entnahme mit einbezogen, um Abschüsse zu erleichtern und nicht abhängig zu sein von der staatlichen Umweltbehörde ISPRA, die das Land monatelang hingehalten habe, ohne dann je ein positives Gutachten auszustellen, sagt der Freiheitlichen-Abgeordnete.Die Wildbeobachtungsstelle des Landes hat Landeshauptmann Arno Kompatschers Ansuchen um ein Gutachten für die Entnahme von 2 Wölfen in Mühlwald und Umgebung mehrere Einwände entgegengestellt.Mitglieder der Wildbeobachtungsstelle sind neben dem Vorsitzenden Dominik Trenkwalder noch Eva Ladurner, Lothar Gerstgrasser, Renato Sascor und Barbara Franzetti als Vertreterin der ISPRA. Dominik Trenkwalder vom Amt für Wildtiermanagement, Lothar Gerstgrasser (Amt für Bergwirtschaft) und Renato Sascor, stellvertretender Amtsdirektor des Forstinspektorates Bozen 1, unterstehen Landesrat Arnold Schuler.Die Entscheidung der Wildbeobachtungsstelle erfolgte nicht einstimmig, sondern mehrheitlich. Schuler verteidigt „seine“ Mitglieder in der Wildbeobachtungsstelle. Das Gremium müsse unabhängig sein. Die Mitglieder dort würden nach bestem Wissen und Gewissen ein Gutachten erstellen.