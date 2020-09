Wolkenstein: Roland Demetz als Bürgermeister bestätigt

Von 2106 Wahlberechtigten in Wolkenstein in Gröden gingen 72,89 Prozent zur Urne.Mit 55,4 Prozent der Stimmen wurde Roland Demetz der Liste „Lista Civica Selva“ in seinem Amt bestätigt.Für den Gemeinderat trat in diesem Jahr eine Liste weniger als noch vor 5 Jahren an: 2 der 15 Sitze in Wolkenstein gingen damals noch an Ladins Dolomites, 4 an die SVP und 9 Sitze an die „Lista Civica Selva“.Die „Ladins Dolomites“ traten in diesem Jahr nicht mehr an.

stol