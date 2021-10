Womöglich „reduzierter“ Green Pass im neuen Jahr

„Es wird möglich sein, die derzeitige Anwendung des grünen Passes zu überprüfen und möglicherweise zu reduzieren, wenn sich die Daten in Hinblick auf die Pandemie weiterhin verbessern“, so Costa.Eine genauere Bewertung werde im Dezember erfolgen, wenn der Notstand (hoffentlich) aufgehoben werden kann.Bis dahin allerdings geht ohne Green Pass wenig in Italien. Ab 15. Oktober werden die Regeln weiter verschärft. So ist er für (fast) alle arbeitenden Personen Pflicht , für Museen, Fitnessstudios, Konzerte, Stadien und den Innenbereich in Restaurants ist der „Grüne Pass“ ja bereits seit 6. August Pflicht.

