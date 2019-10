Wütende Bauern blockieren Straßen in Den Haag

Die Bauern klagen, dass sie unverhältnismäßig hart von Maßnahmen zur Reduzierung des Stickstoff-Ausstoßes getroffen würden. Nach einem höchstrichterlichen Urteil muss das Land den Stickstoffausstoß vor allem bei Naturschutzgebieten radikal senken. Vor allem Viehhaltung verursacht durch Gülle sehr viel Stickstoff.





Daher hatte die Regierung Maßnahmen angekündigt. So soll die Vergrößerung von Höfen begrenzt werden. Auch will die Regierung ein Programm starten, um Bauern freiwillig auszukaufen. Auch Tempolimits im Straßenverkehr sind geplant. Wegen des zu hohen Ausstoßes von Stickstoff mussten rund 18 000 Bauprojekte vorläufig still gelegt werden.Es ist bereits die zweite große Protestaktion der Bauern in diesem Monat. Auch in den Provinzen hatte es in den vergangenen Tagen zum Teil gewalttätige Proteste gegeben.

apa