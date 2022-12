Xi fordert patriotische Gesundheitskampagne in China

„Gegenwärtig stehen Covid-19-Vorbeugung und -Kontrolle in China vor einer neuen Situation und neuen Aufgaben“, erklärte Xi nach Angaben des staatlichen Senders CCTV in einer Richtlinie.Die „patriotische Gesundheitskampagne“ solle gezielter starten, das „Leben, die Gesundheit und die Sicherheit der Menschen“ müssten „wirksam geschützt werden“, führte er demnach aus.Es handelt sich um die ersten öffentlichen Äußerungen des Staatschefs, seit das Land Anfang Dezember von seinen strengen Coronamaßnahmen abgerückt ist. Seither breitet sich das Coronavirus in China rasant aus. Studien schätzen, dass in den kommenden Monaten etwa eine Million Menschen sterben könnten.