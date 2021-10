Young-Greens-Aktivistinnen gewählt: Julia Dalsant und Olivia Kieser

„Wir haben eine sehr gute und inhaltlich starke Wahlkampagne auf die Beine gestellt und das mit einem vielfältigen und kompetenten Team. Das motiviert mich sehr! Wir müssen jetzt auch noch mehr an Mitbestimmungsinstrumenten für alle Bürger arbeiten. Nach einer derart niedrigen Wahlbeteiligung ist dies essenziell. Das müssen wir bald angehen“, führt Dalsant aus.„Die Herausforderungen für junge Menschen, sehe ich neben dem leistbaren Wohnraum vor allem auch in der Schaffung von Freiräumen. Ich persönlich habe Südtirol, im Vergleich zu anderen Orten, in denen ich gelebt habe, immer als stark normiert erlebt. Hier gilt es, vor allem nach den harten Einschränkungen der Pandemie, an einer neuen Lebensqualität zu basteln“, erklärt Kieser.Über das Ergebnis sind auch die Co-Sprecherinnen der Young Greens Southtyrol froh.

stol