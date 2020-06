Zahlreiche Freiwillige melden sich für Sommerbetreuung

👏 Über 850 pädagogische Fachkräfte und Lehrpersonen haben sich bisher für einen freiwilligen Einsatz in der... Pubblicato da Philipp Achammer su Giovedì 11 giugno 2020

Am Donnerstagnachmittag unterzeichnete Landeshauptmann Arno Kompatscher die Dringlichkeitsmaßnahme, mit der es erlaubt ist, die Gruppen der Kleinkind- und Sommerbetreuung auszuweiten Wie Bildungslandesrat Philipp Achammer am Freitag auf Facebook berichtet, hätten sich schon zahlreiche pädagogische Fachkräfte und Lehrpersonen für den Einsatz in der Sommerbetreuung gemeldet:

stol