Zahlreiche Tote bei IS-Angriff auf syrische Regierungstruppen

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, 15 Soldaten seien getötet worden. Zudem gebe es Schwerverletzte. Die Beobachtungsstelle hat ihren Sitz in England, stützt sich bei ihren Berichten aber auf Angaben von Informanten in Syrien.Die Terrormiliz reklamierte den Angriff für sich. Kämpfer des Islamischen Staates hätten einen mit Soldaten besetzten Bus aus dem Hinterhalt überfallen, berichtete das IS-Sprachrohr Amak. Die Meldung wurde über die üblichen Kanäle der Extremisten im den sozialen Medien verbreitet.Der IS hatte über Jahre große Gebiete in Syrien und im benachbarten Irak unter seiner Kontrolle. Dort riefen die Extremisten ein selbst ernanntes „Kalifat“ aus. Im Frühjahr 2019 verloren sie aber ihre letzte Bastion im Osten Syriens. Zellen des IS sind jedoch weiter aktiv.Vor allem in den Wüstengebieten im Zentrum und Osten Syriens kommt es immer wieder zu Angriffen. In diesem Januar wurden Dutzende Menschen getötet, als die Terrormiliz versuchte, Anhänger aus einem Gefängnis in der Stadt Al-Hassaka im Nordosten Syriens zu befreien.