Zaia fordert: „Italien ab Weihnachten rote Zone“ – Fugatti: „Besser ab Samstag“

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, habe Zaia gemeinsam mit dem Regionenminister Francesco Boccia und dem Gesundheitsminister Roberto Speranza auf der Staat-Regionen-Konferenz am Mittwoch die Einstufung Italiens zur roten Zone gefordert – von den Weihnachtsfeiertagen bis mindestens 6. Jänner.Dem zugestimmt haben auch die Präsidenten der Regionen Latium, Friaul-Julisch Venetien, Molise und Marken.„Während der Feiertage braucht es strengste Maßnahmen“, so Zaia laut Ansa. „Wenn die Regierung hier nicht hart durchgreift, werden wir es eben selbst tun.“ Und: „Wenn wir jetzt nicht schließen, werden wir im Jänner nicht neu starten können.“Dem Landeshauptmann des Trentino, Maurizio Fugatti, ist die Schließung ab Weihnachten zu spät.Er fordert die Einstufung zur roten Zone bereits ab Samstag, 19. Dezember: „Schon an diesem Wochenende riskieren wir große Menschenansammlungen.“

liz