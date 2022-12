Zankapfel aus dem Weg geräumt

Nun geht es doch schneller als gedacht. Seit gestern hat für die 32.000 öffentlich Bediensteten im Land die Hoffnung, künftig mehr Geld in der Lohntüte zu haben, wieder ordentlich Aufwind bekommen. Der Grund dafür: Die 12er-Kommission hat gestern den Text zu jener Durchführungsbestimmung genehmigt, welche vorsieht, die Entwürfe der Kollektivverträge öffentlich Bediensteter vorab dem Rechnungshof zur Kontrolle vorzulegen.Damit dürfte der Streit zwischen Staat und Land nun endgültig beigelegt sein. Rom hatte bekanntlich jenen Passus im Landesgesetz zum Nachtragshaushalt angefochten, in dem festgehalten ist, dass man in Erwartung einer eigenen Durchführungsbestimmung von einer Vorabprüfung durch den Rechnungshof Abstand nehme.Seit gestern ist klar, dass man der staatlichen Regelung nun doch nachkommen wird. „Vorgesehen ist, dass die Vertragsentwürfe vorgelegt werden und der Rechnungshof dann 15 Tage Zeit hat, sein Gutachten abzugeben“, erklärt Meinhard Durnwalder, SVP-Senator und Kommissionsmitglied. Erhebt der Rechnungshof innerhalb der festgesetzten Frist keine Einwände, gilt der Vertragsentwurf als angenommen. In der Durchführungsbestimmung ebenfalls festgeschrieben ist, dass der Rechnungshof externe Experten mit der Begutachtung der Vertragsentwürfe beauftragen kann.Obwohl die Durchführungsbestimmung noch vom Ministerrat abgesegnet werden muss, ehe sie definitiv in Kraft tritt, können die Verhandlungen zum BÜKV nun doch zügig weitergehen, freut sich Durnwalder. Mit dieser Durchführungsbestimmung ist auch ein Streitpunkt zwischen Staat und Land aus der Welt geschafft, der in Vergangenheit wiederholt zu Problemen geführt hatte. „Indem die Verträge nun vor Unterzeichnung vom Rechnungshof begutachtet werden, können sie danach nicht mehr beanstandet werden, wie es in der Vergangenheit bereits des Öfteren passiert ist“, so Durnwalder.Die gestrige Durchführungsbestimmung dürfte die letzte gewesen sein, die im laufenden Jahr verabschiedet wurde. Nach den Neuwahlen von Senat und Parlament müssen die Kommissionsmitglieder des Staates nun nämlich neu bestellt werden. Gestern fand die Sitzung noch in der alten Besetzung statt. Einzig Roberto Calderoli hatte sich freiwillig zurückgezogen, da sein Ministerposten nicht mit dem als Mitglied der 12er-Kommission kompatibel ist.Bereits jetzt scheint sich abzuzeichnen, dass die Regierung ihre Posten in der Kommission wohl durch Techniker und nicht politisch besetzen wird. Man habe ihm bescheinigt, dass die Neubesetzung noch innerhalb dieses Jahres erfolgen soll, so Durnwalder. Dies lasse hoffen, dass die noch ausständigen Durchführungsbestimmungen zu Volontariat, Sprache bei öffentlichen Wettbewerben sowie zur Staatsadvokatur doch recht bald verabschiedet werden.