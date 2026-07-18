Die drei Kinder und ihre Eltern seien am Samstag bei einem Luftangriff auf ihre Wohnung in der Stadt Gaza getötet worden, teilte der von der islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Ein Kind, das sich zum Zeitpunkt der Attacke nicht in der Wohnung aufhielt, habe als einziges Familienmitglied überlebt.<BR \/><BR \/>Die israelische Armee erklärte, sie habe einen Angriff in der Stadt Gaza ausgeführt, um „einen Hamas-Terroristen ins Visier zu nehmen“. Die Ergebnisse des Einsatzes würden noch ausgewertet, sagte eine Armee-Sprecherin.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Zivilschutzes wurden drei weitere Menschen bei einem Angriff auf eine Gruppe von Zivilisten in der Stadt Gaza getötet. Auch andere Orte im Gazastreifen wurden laut Vertretern der Gesundheitsbehörden vom israelischen Militär angegriffen. Dabei seien zwei Menschen getötet worden. Die israelische Armee gab zu diesen Angriffen zunächst keine Stellungnahme ab.