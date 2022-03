Zehntausende bei Friedensdemonstration in Florenz

Der Platz war mit ukrainischen Fahnen geschmückt. „Dieser Krieg wurde nicht von uns begonnen, dies ist die zynische und grausame Invasion Russlands, dies ist der Krieg gegen das ukrainische Volk“, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache live während der Demonstration.„Ich grüße alle Freunde der Ukraine, von Europa, alle Freunde der Freiheit, ich weiß, dass ihr heute über 100.000 auf verschiedenen Plätzen in verschiedenen Städten seid, wir Ukrainer sind dankbar“, so der ukrainische Präsident.„Dieser Krieg richtet sich nicht nur gegen die Ukrainer, sondern auch gegen die Werte, die uns vereinen, gegen unsere Lebensweise im Westen“, so der Präsident. Die Verbindung nach Kiew wurde zweimal kurz unterbrochen, konnte aber schnell wiederhergestellt werden, so dass Selenskyj auf der Piazza in Florenz sprechen konnte.„Wir müssen in der Europäischen Gemeinschaft zusammenstehen, das ist wichtig für die Ukraine“, sagte Selenskyj.

apa