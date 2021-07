Zeichner von umstrittener Mohammed-Karikatur gestorben

Eine von Westergaard gezeichnete Karikatur, die den Propheten Mohammed mit einer Bombe im Turban zeigt, in der Zeitung „Jyllands-Posten“ hatte als Reihe einer Karikaturenserie 2006 zu anti-dänischen Protesten und Gewalt in mehreren mehrheitlich muslimischen Ländern geführt. 2012 druckte „Charlie Hebdo“ die Karikatur ab - drei Jahre später töteten zwei Islamisten bei einem Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins zwölf Menschen.Westergaard arbeitete seit Mitte der 80er Jahre für die „Jyllands-Posten“. In seinen letzten Lebensjahren stand der Zeichner unter Polizeischutz - wie mehrere weitere Menschen, die mit dem Abdruck der umstrittenen Mohammed-Karikatur zu tun hatten. 2010 nahmen Polizisten einen mit einem Messer bewaffneten Angreifer in Westergaards Haus fest, der den Zeichner umbringen wollte.

