Meran: „Zeit ist reif für eine Frau an der Spitze“

Katharina Zeller: Der Küchelbergtunnel wird verkehrstechnisch sicher eine große Entlastung für Meran bringen und ich bin froh, dass endlich mit dem Bau begonnen werden konnte. Um den Verkehr zu reduzieren und Luft und Umwelt zu schonen, brauchen wir ein sicheres Radwegnetz in und um Meran – die Bezirksgemeinschaft hat den Ausbau der übergemeindlichen Radwegnetze vorbildlich vorangebracht, in Meran fehlen aber immer noch die Anbindungen – beispielsweise bei der Marlinger Brücke. Zudem müssen Park& Ride-Parkplätze an den Stadteinfahrten errichtet werden. Ich denke da vor allem ans Mobilitätszentrum am Hauptbahnhof, mit Tiefgarage und Busbahnhof, das vom Land mitfinanziert wird und längst im Bau sein könnte. Leider wurde bis heute von Seiten der Gemeinde Meran kein konkretes Projekt ausgearbeitet.Zeller: Diese Problematik gilt es auf verschiedenen Ebenen anzugehen. In enger Zusammenarbeit zwischen Streetworkern und Ordnungskräften muss alles daran gesetzt werden, Sicherheit im öffentlichen Raum zu garantieren. Dabei muss sichergestellt werden, dass genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, wobei Einsatzkräfte nicht überall sein können. Es gilt vor allem auf Prävention zu setzen und Gewaltpotenzial zu entschärfen, bevor es zu Auseinandersetzungen kommt. Das Problem muss an der Wurzel angepackt werden. Gleichzeitig braucht es Sofortmaßnahmen für die Sicherheit von jungen Frauen.Zeller: Die Haus-zu-Haus Sammlung des Biomülls soll mit den Stadtwerken so bald wie möglich implementiert werden. Zudem soll ein Pilotprojekt zur Plastiksammlung gestartet werden. Die Verwaltung der „blauen Parkzonen“ sollte an die Stadtwerke übergeben werden, die dafür die Säuberung des Straßenmobiliars übernehmen und gleichzeitig für die Entsorgung von illegal abgelagertem Müll sorgen können. Illegale Müllablagerung und das Bezahlen der Parkgebühr könnten parallel kontrolliert werden.Zeller: Für bezahlbares Wohnen hat die Gemeinde seit 2011 keine Flächen mehr ausgewiesen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Es liegt jetzt an der Gemeinde, Wohnbauzonen für geförderten oder sozialen Wohnbau zu binden. Wir haben konkrete Vorschläge ausgearbeitet, wie zum Beispiel die Übernahme der Alperia-Gebäude nach Umzug der Büros in den neuen Alperia Tower. Auch durch die GIS-Reform bzw. die Anhebung der Hebesätze für Leerstand und Paratourismus verspreche ich mir eine Verbesserung. Wichtig wäre, dass die Mehreinnahmen daraus für „leistbare Wohnkonzepte“ zweckgebunden werden und zusätzliche Ressourcen in geförderten Wohnbau, Wohnbaugenossenschaften und die GIS-Entlastung für Erstwohnungsmieter fließen.Zeller: Ein erster Teil des Kasernenareals kann voraussichtlich in den nächsten Jahren ans Land übergehen. Es gilt jetzt einen Masterplan für die gesamte Zone auszuarbeiten. Was konkret mit dem Areal geschehen soll, muss in einem partizipativen Prozess ermittelt werden. Wichtig ist, dass ein gutes Gleichgewicht zwischen verbauten Flächen und Grünflächen geschaffen wird und neue Sport- und Naherholungszonen für Untermais entstehen. Mir ist es ein Anliegen, dass im Kasernenareal auch Raum für Jugend, Kultur und Bildung entsteht. Zwischen Alperia Tower, MIND Zentrum und dem Kasernenareal öffnen sich interessante Perspektiven für die Zukunft unserer Stadt, auch was attraktive Arbeitsplätze für junge Menschen angeht.Zeller: Der Vorschlag des Landes, mit 60 Prozent in das Eigentum des Pferderennplatzes einzusteigen und dafür 25 Millionen Euro auf den Tisch zu legen und das Böhler-Areal abzutreten, muss unbedingt verhandelt werden. Dabei muss sichergestellt werden, dass Meran ein Vetorecht auf alle Entscheidungen eingeräumt wird. Die Beteiligung durch das Land würde die Sanierung des denkmalgeschützten Baus ermöglichen und die laufenden Kosten für die Gemeinde würden sich beträchtlich verringern. Zudem könnte in Obermais endlich das Platzproblem in der Schule gelöst und zusätzlich Raum für Jugend und Kultur, aber auch bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Diese Projekte gilt es endlich anzugehen.Zeller: Ob mein Nachnamen Fluch oder Segen ist? Wahrscheinlich beides. Sicherlich gibt es viele Vorurteile, das bin ich mittlerweile gewohnt. Deshalb gehe ich so viel wie möglich auf Leute zu. Wer mich persönlich kennenlernt, macht sich sein eigenes Bild. Wir sind ein junges, engagiertes Team und bringen neuen Schwung in die Gemeindepolitik. Ich bin zuversichtlich, dass unser Einsatz wahrgenommen wird. Die Zeit ist reif für einen Generationenwechsel und eine Frau an der Spitze.Zeller: Sollte es zu Interessenskonflikten kommen, werde ich natürlich Abstand nehmen, mich heraushalten, vertreten lassen und nicht mitstimmen. Das ist ganz klar. Schließlich verwaltet man eine Gemeinde nicht alleine. Ich kann die Interessen der Allgemeinheit, die ich in der Politik zu vertreten habe, gut von eventuellen Einzelinteressen der Klienten meines Vaters trennen.Zeller: Wir hoffen, selbst in die Stichwahl zu kommen – sollte es nicht klappen, werde ich mir darüber Gedanken machen. Schließlich muss man das Ziel klar vor Augen halten, bevor man sich mit Plan B befasst.

lu