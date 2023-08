Florian Zerzer bleibt – zumindest vorerst

Seit Wochen erwartet, hat die Landesregierung am gestrigen Dienstag die Frist für die Eintragung ins Landesregister, aus dem der neue Generaldirektor des Sanitätsbetriebs ausgewählt wird, eröffnet.„Letzte Woche haben wir die Eintragung von Personen aus dem Staatsregister ins Landesregister angepasst“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher. Ein Kolloquium ist für die Eintragung nicht mehr nötig. Mit einer außerordentlichen Kundgebung werden nun alle italienweit ins Staatsregister Eingetragenen avisiert, dass die Stelle des Generaldirektors zu vergeben ist.„Anders als im restlichen Staatsgebiet, muss man in Südtirol dafür aber den Zweisprachigkeitsnachweis haben“, erinnert der Landeshauptmann.Zerzers Mandat an der Sabes-Spitze verfällt am 14. Oktober. Jetzt wird es wohl bis Frühling verlängert. Die neue Landesregierung steht meist erst im Jänner oder Februar. Mit dem Aufschub schafft sich die Landesregierung ein heiße Kartoffel vor der Landtagswahl vom Hals. Zudem gewinnt sie Zeit, um zu schauen, wie sich das Gerichtsverfahren in Sachen Masken entwickelt, das auch Zerzer betrifft.-------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.