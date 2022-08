„ Es ist doch zielführend, wenn bei dieser OP-Quote ein Primariat für Orthopädie geschaffen wird. ” — Florian Zerzer, Generaldirektor Sanitätsbetrieb

Florian Zerzer: Wenn Sie auf die Diskussion um das Krankenhaus Sterzing ansprechen, dann ist zu sagen, dass es sich diesbezüglich um keine politische Entscheidung handelt, sondern, dass es sich um einen Vorschlag des Krankenhauses Sterzing selbst handelt.Zerzer: Das Primariat wird nicht zusammengelegt. Es wird ein Primariat umgewandelt und ein anderer Dienst wird gemeinsam organisiert.Zerzer: Künftig wird es in Sterzing ein Primariat für Orthopädie und Traumatologie geben, das gibt es derzeit noch nicht.Zerzer: Die Allgemein-Chirurgie wird künftig gemeinsam mit Sterzing organisiert. Derzeit hat Sterzing eine Abteilung für Allgemein-Chirurgie mit Primar Robert Pfitscher. In dieser Abteilung werden 70 Prozent orthopädische Eingriffe gemacht und 30 Prozent allgemeinchirurgische Eingriffe. Daher ist es doch zielführend, wenn bei dieser OP-Quote ein Primariat für Orthopädie geschaffen wird.Zerzer: Die ist in Sterzing natürlich weiterhin besetzt, nur nicht mehr mit einem eigenen Primar, der befindet sich in Brixen. In Sterzing wird es aber weiterhin einen verantwortlichen Facharzt für Chirurgie geben. Das Sterzinger Krankenhaus verliert also nichts, sondern bekommt sogar etwas dazu.Zerzer: Das ist politisches Vorwahlgeplänkel. Es wird hier eine Polemik geschürt und am Laufen gehalten, die absolut nicht der Wahrheit entspricht.