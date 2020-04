Zerzer: „Mails nicht gelöscht, sondern archiviert“

Konfrontiert mit den harten Anschuldigungen, die Sanitätsdirektion hätte die mangelhaften Testergebnisse zu vertuschen versucht, sagte Florian Zerzer als erste Reaktion: „Die Mails mit den Testergebnissen sind nicht gelöscht worden, sondern archiviert!“ Was der Sanitätsdirektor sonst noch zu sagen hatte, lesen Sie in der morgigen Ausgabe des Tagblatts „Dolomiten“. Wie berichtet, war die lang ersehnte Lieferung aus China am 24. März in Bozen eingetroffen. Sie bestand aus mehreren Elementen, die zur persönlichen Schutzausrüstung gehören (PSA) – darunter insgesamt 1,5 Millionen Schutzmasken (chirurgische sowie FFP2 und FFP3-Masken), 400.000 Schutzanzüge sowie 30.000 Schutzanzüge für den aseptischen Gebrauch, sprich für den Einsatz im sterilen Bereich wie Operationssäle,Die Qualität der 1,5 Millionen Schutzmasken soll , wie sich nur kurze Zeit später offenbar herausstellte, mangelhaft und nicht für den Einsatz gegen Covid-19 geeignet sein. Florian Zerzer hatte noch am Montag in einem Schreiben erklärt, man habe unter anderem mit der Universitätsklinik Innsbruck die Zertifizierungen der chinesischen Hersteller überprüfen lassen. Von Tiroler Seite wurde dies zurückgewiesen. 100.000 Schutzmasken, die Südtirol aus oben genannter Lieferung als Nachbarschaftshilfe dem Bundesland Tirol überlassen hat, wurden dort bereits aus dem Verkehr gezogen.Sowohl die Süd-Tiroler Freiheit als auch die Young-Greens forderten am Mittwoch eine vollständige Aufklärung der Sache und den Generaldirektors des Südtiroler Sanitätsbetriebs zum Rücktritt auf.

stol