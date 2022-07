Ziel: Komplette Unabhängigkeit von russischem Gas bis 2024

Italien verfügt über genügend Gasvorräte, um eine Versorgungskrise bis zum Ende des kommenden Winters zu vermeiden, falls Russland den Hahn zudreht, sagte Cingolani am Mittwoch und fügte hinzu, dass er keine groß angelegten Rationierungen erwarte. Italien hoffe, dass die Speicher bis Ende des Jahres oder früher zu 90 Prozent oder mehr gefüllt sein werden. Der Minister sagte, dass diese Vorräte bis Februar ausreichen würden, falls Russland die Lieferungen zu Beginn des Winters abstellt.„Kurzfristig besteht das Ziel darin, den Winter 2022-2023 mit Hilfe des Diversifizierungsplans, der Auffüllung der Speicher und des Energiesparplans zu überstehen. Die Beschleunigung der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen ist ein wichtiger Faktor, denn sie ermöglicht es, die Gesamtnachfrage nach Gas um etwa zwei Milliarden Kubikmeter pro 10 TWh zu senken“, so Cingolani.Italien will 2,5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr sparen, indem die Temperatur in öffentlichen Gebäuden und privaten Haushalten um ein Grad gesenkt und das Heizen um eine Stunde pro Tag reduziert werde, berichtete der Minister bei der Vorstellung der Einzelheiten des Energiesparplans.„Im Falle einer Verschlechterung der anderen Gaslieferungen können wir einen strengeren Sparplan aufstellen, aber im Moment ist die Energiesicherheit gewährleistet“, sagte Cingolani. Italien hat eine Reihe von Vereinbarungen getroffen, um seine Abhängigkeit von russischem Gas nach der Invasion in der Ukraine zu verringern, Algerien ist jetzt seine wichtigste Importquelle.