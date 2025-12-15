Die Steueranpassung ist Teil eines mehrjährigen Stufenplans: Weitere Erhöhungen sind auch für die Jahre 2027 und 2028 vorgesehen. Für 2026 wird ein durchschnittlicher Preisanstieg von rund 15 Cent pro Packung erwartet. Über den gesamten Zeitraum von drei Jahren hinweg könnte sich die Verteuerung auf insgesamt mehr als 40 Cent summieren.<h3>\r\nHöhere Preise sollen den Tabakkonsum reduzieren<\/h3>Derzeit kosten die meisten in Italien verkauften Zigarettenpackungen zwischen 5,30 und 5,50 Euro. Mit den geplanten Maßnahmen dürfte diese Preisspanne schrittweise nach oben rücken.<BR \/><BR \/>Die Erhöhung der Tabaksteuern gilt als einer der bedeutendsten fiskalischen Eingriffe der neuen Haushaltsregelung. Ziel ist es einerseits, zusätzliche Einnahmen für die öffentlichen Finanzen zu generieren.<BR \/><BR \/>Andererseits verfolgt die Regierung damit auch gesundheitspolitische Absichten: Höhere Preise sollen den Tabakkonsum reduzieren und insbesondere junge Menschen vom Rauchen abhalten.<BR \/><BR \/>Neben herkömmlichen Zigaretten sind auch andere Produkte der Branche von den höheren Abgaben betroffen. Besonders spürbar dürften die Auswirkungen bei Alternativen zum klassischen Tabak sein, etwa bei E-Zigaretten und verwandten Erzeugnissen.