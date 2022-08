Zu wenig Ärzte: Kalabrien heuert kubanische Mediziner an

Damit hofft Kalabriens Gesundheitssystem bis zum Abschluss eines Auswahlverfahrens über die Runden zu kommen, dank dem neue Ärzte eingestellt werden können. Kuba stellt die 500 Fachkräfte zur Verfügung, die je nach Bedarf nach Kalabrien entsandt werden sollen. Kubanische Ärzte waren bereits während der Pandemie in der Lombardei zum Einsatz gekommen.„Niemand hier will italienische oder kalabresische Ärzte verdrängen. Im Gegenteil, wir sind bereit, sie einzustellen, und zwar auf unbestimmte Zeit. Aber in unserem Land und insbesondere in Kalabrien sind wir derzeit mit konkreten Schwierigkeit konfrontiert, Ärzte zu finden und einzustellen“, erklärte der Präsident der Region.Die Ärztegewerkschaft kritisiert die Initiative der Region Kalabrien. Laut Cosmo De Matteis, dem emeritierten Präsidenten der Italienischen Ärztegewerkschaft (SMI), seien kubanische Ärzte nicht die Lösung des Problems. „Die strukturellen Probleme des kalabresischen Gesundheitswesens müssen angegangen werden, um den gesundheitlichen Bedürfnissen der Bürger gerecht zu werden“, sagte er. Der Ärzteverband Anaao Assomed kritisierte, man könne „chronische Probleme nicht mit improvisierten Maßnahmen lösen“.Laut Gesundheitsstaatssekretär Pierpaolo Sileri müsse der öffentliche Gesundheitsdienst für Ärzte und Angehörige der Gesundheitsberufe wieder attraktiver werden. Viele medizinische Fachkräfte würden nach ihrem Studienabschluss ins Ausland gehen oder in der Privatwirtschaft arbeiten. Viele würden das öffentliche Gesundheitssystem im Alter von 50 Jahren verlassen. Niedrige Gehälter, Personalmangel und folglich schwerere Arbeitsschichten seien Ursache dieser Situation. In einigen medizinischen Bereichen wie der Notaufnahme und Notfallabteilungen sei die Lage besonders kritisch.Pensionierungen, Todesfälle, aber auch freiwillige Austritte aus dem öffentlichen Gesundheitswesen: In den letzten 3 Jahren hat Italiens Gesundheitsdienst fast 21.000 Fachärzte verloren. Von 2019 bis 2021 schieden 8000 Mediziner vor der Pensionierung aus dem Gesundheitssystem aus, davon 2886 im Jahr 2021. Dazu gehören auch Impfgegner, die sich der seit Mai 2021 geltenden Impfpflicht widersetzten und ihre Stelle verlassen haben. 12.645 Ärzte sind zwischen 2019 und 2021 wegen Pensionierung oder Invalidität aus dem Beruf ausgeschieden, berichtete die Gewerkschaft Anaao Assomed.