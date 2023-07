Zugfahren in Südtirol: Die Realität sieht (noch) anders aus

„ Das war es dann mit der Freude am Bahnfahren. Deshalb hoffe ich, dass die Zeit schnell vergeht bis zum viel versprochenen Licht am Ende des (Bahn-)Tunnels. ” — Teresa Klotzner

[email protected]

Eine elektrifizierte Vinschger Bahn, die Riggertalschleife am Eingang ins Pustertal und der geplante Ausbau der Bahnlinie Meran–Bozen. Ja, große Infrastrukturprojekte hat die Politik in den vergangenen Monaten angekündigt. Ihre Umsetzung kostet Hunderte Millionen von Euro.Dadurch soll vielen der Umstieg auf den Zug schmackhaft gemacht werden. Bis es dann irgendwann mal so weit ist, ist die Realität aber noch eine andere.So passiert es immer wieder, dass der Zug von Meran nach Bozen in Sigmundskron wegen technischer Defekte steht und nicht weiterfährt. Als Pendlerin braucht man dann viel Geduld, ein Smartphone, um die Zeit zu überbrücken und einen noch verständnisvolleren Arbeitgeber, der die unfreiwillige Unpünktlichkeit großzügig toleriert.Für Unmut sorgen oftmals auch völlig überfüllte oder ausgefallene Züge. Das war es dann mit der Freude am Bahnfahren. Deshalb hoffe ich, dass die Zeit schnell vergeht bis zum viel versprochenen Licht am Ende des (Bahn-)Tunnels ...