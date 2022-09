Zum 25. September: 5 Millionen italienische Auslandswähler

„Vor 20 Jahren gab es 2,2 Millionen italienische Wähler im Ausland. Die Migrationsströme, vor allem nach der Jahrtausendwende haben wieder zugenommen und wir zählen heute 6,5 Millionen Italiener in der Welt. Die Wählerschaft liegt bei fast 5 Millionen“, sagte der Generaldirektor des Außenministeriums Luigi Maria Vignali, der die Stimmabgabe der Italiener im Ausland überwacht.Auf Roms Flughafen Fiumicino werden 79 internationale Flüge aus aller Welt für die Rückgabe der Wahlzettel eintreffen. „Die Wahlzettel, die mit den Stimmen der Italiener im Ausland ankommen, werden von Fiumicino zu den Berufungsgerichten in Neapel, Florenz, Bologna und Mailand sowie nach Rom gebracht, wo sie ausgezählt werden“, erklärte Vignali.Die Auszählung wird also nicht mehr allein durch das Berufungsgericht in Rom erfolgen, wie bisher. Dies dürfte die Abläufe beschleunigen. Für diese Neuigkeit arbeitete das Außenministerium in Anbetracht der großen Zahl von Wählern.„Es handelt sich um ein sehr kostspieliges Unterfangen, denn es geht um den Versand und die Rücksendung der Umschläge aus aller Weg“, so Vignali.