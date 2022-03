„Zur Hölle!“ – Putin stürzt Ukraine ins Chaos – und Russland gleich mit

Putin trifft dem Kreml zufolge am Mittwoch den Chef der russischen Industriellen- und Unternehmervereinigung, Alexander Schochin, in seinem Büro. Zu hören ist nicht, was die beiden bereden. Aber Schochin ist auch in deutschen Wirtschaftskreisen bekannt dafür, dass er Klartext spricht. Und die russische Wirtschaft ist angesichts der zunehmenden Gewalt und des wachsenden Chaos in heller Aufregung.Putins Sprecher Dmitri Peskow räumt ein, die Sanktionen des Westens seien ein schwerer Schlag. Der Wert des Rubels stürzt ins Bodenlose. Und immer mehr Menschen in Russland fragen sich, ob die von Putin angekündigte Befreiung der Ukraine von „Nationalisten“ es das alles wert ist. Die Signale aus der Ukraine sind klar, dass niemand von Putin „befreit“ werden will.Grund zum Lachen, wie es auf dem vom Kreml verbreiteten Video zu sehen ist, hat Putin aber auch deshalb nicht, weil russische Soldaten in der Ukraine sterben. Die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand und denken nicht ans Aufgeben, wie der 69-Jährige es von ihnen erwartet und verlangt hatte. Putin hatte mit seiner am Donnerstag vor einer Woche losgetretenen „Spezialoperation“ die Ukraine von „drogensüchtigen Neonazis“ in der Regierung in Kiew säubern wollen.Aber inzwischen stehen die Ukrainer fest an der Seite ihrer Führung unter Präsident Wolodymyr Selenskyj, der sich Putin mutig entgegenstellt. Es ist nicht zu spüren, dass an eine Niederlage auch nur gedacht wird. Die Menschen spenden für die Armee. Seit Kriegsbeginn seien über 80.000 Ukrainer in das Land zurückgekehrt, um freiwillig gegen die russische Armee zu kämpfen, heißt es in Kiew.Viele Informationen sind nicht überprüfbar. Dennoch verbreitet sich die von Kiew genannte Zahl von angeblich rund 6000 getöteten russischen Soldaten in Windeseile in den sozialen Netzwerken – auch in Russland. Das Verteidigungsministerium räumt zwar „Verluste“ ein, nennt aber keine Zahlen. Die Russen stellen sich darauf ein, dass es bald wieder Bilder geben wird von vielen Särgen.Und auch in Russland fragen sich viele Menschen, wie das alles enden soll? Der Kreml nennt stets dieselben Bedingungen: Die Ukraine soll die Regionen Luhansk und Donzek im Osten der Ukraine, wo die erbittertsten Kämpfe sind, als unabhängige Staaten anerkennen. Putin hat die „Volksrepubliken“ anerkannt und seinen Einmarsch mit dem Schutz der russischsprachigen Bürger dort begründet.Der Kremlchef verlangt, dass die Ukraine die Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch anerkennt. Und er fordert einen neutralen Status für das Land – also den Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft. Betont hat Putin stets, es gehe ihm nicht um eine Okkupation der Ukraine.Er dürfte wohl auch damit rechnen, dass der Westen bei einem möglichen Rückzug russischer Truppen die harten Sanktionen schrittweise wieder aufhebt. Zumindest mit Blick auf den 2014 von Kiew in der Ostukraine begonnenen Krieg hatte die EU immer wieder eine Aufhebung der Sanktionen in Aussicht gestellt, sollte der Konflikt gelöst werden.Selenskyj aber will mit Putin bisher nur über einen möglichen neutralen Status reden. Die anderen Bedingungen hat er als völlig inakzeptabel zurückgewiesen. Er verlangt den kompletten Abzug russischer Truppen auch von der 2014 annektierten Krim. Zudem müsse Russland die Kriegsschäden in Milliardenhöhe begleichen, sagt er. Erst wenn es Frieden gibt, könnten auch die fast eine Million Flüchtlinge aus der EU und aus Russland in die Ukraine zurückkehren.Wer die Menschen in der Ukraine nach ihrer Stimmung fragt, hört immer wieder einen oft zitierten Funkspruch ukrainischer Soldaten an die russische Marine: „Russisches Kriegsschiff – fick dich!“ In den sozialen Netzwerken kursieren viele kaum überprüfbare Videos, in denen Menschen mit ukrainischen Fahnen gegen die russischen Invasoren protestieren und rufen: „Zum Teufel mit Euch!“ und „Geht zur Hölle!“Doch was tun, falls Putin unbeeindruckt von Sanktionen oder Rhetorik weiter Krieg gegen die Ukraine führt – und demnächst Kiew einnimmt und Selenskyj stürzt? Auf solche Fragen wollen sich die Regierungen erstmal nicht einlassen.

apa