Zusammenstöße bei Anti-Regierungsprotesten im Libanon

Aktivisten warfen ihr vor, friedliche Proteste unterwandern und Chaos stiften zu wollen. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete Verletzte.





Augenzeugen berichteten, Hisbollah-Anhänger hätten sich unter die Demonstranten gemischt und den Chef der Organisation, Hassan Nasrallah, in Sprechchören gefeiert. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Steine und andere Gegenstände in Richtung Polizei flogen. Die Hisbollah erklärte, es handle sich nicht um ihre Anhänger.Im Libanon kommt es seit mehr als einer Woche zu Massenprotesten vor allem junger Menschen gegen Korruption und Misswirtschaft der politischen Elite. Reformversprechen der Führung des Landes konnten die Lage nicht beruhigen. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Regierung und einen neues politisches System. Das lehnt die einflussreiche und vom Iran unterstützte Hisbollah ab. Die Organisation ist auch in der Regierung vertreten.Libanons Politik wird bestimmt durch ein Proporzsystem, das die Macht zwischen den konfessionellen Gruppen aufteilt. Das Land erlebt eine Wirtschaftskrise und hat weltweit eine der höchsten Schuldenquoten.

apa