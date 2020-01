Zusammenstöße bei Protesten im Irak

Auf dem Tajaran-Platz in Bagdad warfen Demonstranten in der Nacht Brandflaschen und Steine in Richtung Polizei. Diese reagierte mit Tränengas und Blendgranaten. Im Süden des Landes zündeten Hunderte Demonstranten Reifen an und blockierten Hauptverkehrsstraßen. Sie werfen Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi vor, Versprechen wie die Bildung einer neuen Regierung nicht erfüllt zu haben.





Die Proteste hatten Anfang Oktober begonnen. Der Unmut der Bevölkerung richtet sich gegen die politische Elite, Misswirtschaft, Korruption und hohe Arbeitslosigkeit. Insgesamt wurden dabei bisher mehr als 450 Menschen getötet. Zwischenzeitlich waren die Proteste abgeklungen.

apa