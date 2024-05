Zusammentreffen zwischen Dieter Steger und Markus Söder mit Rom

Beim gemeinsamen Austausch standen die Themen Wiederherstellung der Autonomie, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern Bayern und Südtirol, insbesondere im Hinblick auf den Transit und die Europawahlen im Vordergrund. Auch weiterhin wolle man einen guten Austausch zwischen Bozen und München pflegen. Ein Antrittsbesuch von Steger zur Vertiefung dieser Themen in München wurde vereinbart.„Als Südtiroler Volkspartei ist es unser großes Interesse ein gutes und kollegiales Verhältnis zur CSU zu haben. Politische Schnittpunkte gibt es viele, ob nun in der Transitfrage oder bei Themen, die den Alpenraum insgesamt betreffen“, betont der SVP-Obmann und sagt mit Blick auf den vereinbarten Antrittsbesuch „Auf die Gelegenheit an diese Gesprächsthemen anzuknüpfen freue ich mich“.Auch die politische Lage im Hinblick auf die Europawahlen wurde erörtert. Man war sich einig, dass eine stabile politische Mitte der beste Garant sei, um weiterhin für Stabilität in der EU zu sorgen.Auch teilgenommen am Treffen hatte SVP-Senatorin Julia Unterberger.