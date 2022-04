Zuwanderungsdebatte zwischen den Mühlsteinen der Ideologien

„ Für mich eine logische Sache, doch 20 Vereine und Verbände – darunter Schwergewichte wie Caritas und Gewerkschaften – laufen nun Sturm. ” — Klaus Innerhofer

Ich habe sie geliebt, diese Art von Reisen. Als ich jünger war, ging es jedes Jahr bis zu 6 Wochen in ein weit entferntes Land, meistens auf der Südhalbkugel. Keine Pauschalreise, immer nur den Flug gebucht, als Rucksacktourist. Da war es Selbstverständlichkeit und Notwendigkeit gleichermaßen, sich vorab mit dem zu bereisenden Ziel vertraut zu machen – mit der Geschichte, den Bewohnern, ihren Eigenheiten und Bräuchen.Und natürlich ging es auch um Sprachen; ich habe Spanisch gelernt – zumindest so gut, um mich in Südamerika mit den Leuten unterhalten zu können.Schon klar, es ist etwas anderes, ob ich ein Land ein paar Wochen lang als Urlauber bereise oder mich dort dauerhaft niederlassen will. Aber sollte nicht gerade in letzterem Fall die Bereitschaft umso größer zu sein, mich mit dem „Gastgeber“ näher auseinanderzusetzen, seine Sprache zu erlernen und seine Gepflogenheiten zu kennen? Nicht mehr und nicht weniger verlangt ein von Integrationslandesrat Philipp Achammer lancierter Beschluss, den die Landesregierung schon Ende 2019 abgesegnet hatte.Er sieht vor, dass Zusatzleistungen für Zuwanderer an deren Sprachkenntnisse, die Schulpflicht der Kinder und den Besuch von Integrationskursen geknüpft sein sollen. Konkret heißt das: Nicht-EU-Bürger müssen Italienisch oder Deutsch können und unsere Kultur in den Grundzügen kennen, um im Herbst für das Familien- und Kindergeld des Landes ansuchen zu können.Für mich eine logische Sache, doch 20 Vereine und Verbände – darunter Schwergewichte wie Caritas und Gewerkschaften – laufen nun Sturm dagegen, weil der Beschluss „einem inklusiven Zusammenleben in Vielfalt“ schade. Er sei diskriminierend und werfe ein negatives Bild auf Nicht-EU-Bürger. Und – Achtung – es werde das Stereotyp verstärkt, dass speziell diese Gruppe zur Aneignung von Kenntnissen verpflichtet werden müsse. Hä? Ist es etwa nicht so, dass in den allermeisten Fällen Sprachkenntnisse fehlen, weil die Menschen aus einem anderen Kulturkreis kommen?Was mich an der Integrations- oder – wie es neuerdings heißt – Inklusionsdebatte nervt, ist, dass man es fast immer mit völlig konträren, extremen Ideologien zu tun hat. Da sind die einen, für die Einwanderer potenzielle Straftäter sind, auf jeden Fall Taugenichtse, die unser Sozialsystem ausbeuten. Und da sind die anderen, die jedem Migranten präventiv einen Heiligenschein ankleben und „Santo subito!“ rufen. Beide Haltungen sind grundfalsch.Es ist ganz einfach: Wer hier leben will, muss die Regeln akzeptieren, nach denen gespielt wird und die für uns alle gelten: mit vielen Rechten, aber auch ein paar Pflichten.