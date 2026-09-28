An der Fakultät für Bildungswissenschaften folgt Prof. Paul Videsott auf Prof.in Antonella Brighi. Der Professor für romanische Philologie stand der Fakultät bereits von 2017 bis 2023 für zwei Amtszeiten als Dekan vor. An der Fakultät leitet er die ladinische Abteilung des Studiengangs Bildungswissenschaften für den Primarbereich, in dem Kindergärtnerinnen und Grundschullehrerinnen ausgebildet werden.<BR \/><BR \/>Seine Rückkehr an die Fakultätsspitze versteht Videsott vor allem als Dienst an der Institution: „Ich identifiziere mich vollständig mit den Zielen der Fakultät und möchte mithelfen, diese zu erreichen.“ Für die kommenden drei Jahre hat er sich vorgenommen, die Rolle der Fakultät innerhalb der Universität und Südtirols sowie auf nationaler und internationaler Ebene weiter zu stärken. „Unser Ziel ist es, die Fakultät für Bildungswissenschaften in jene zentrale Rolle zu bringen, die uns aufgrund unserer Leistungen, Kompetenzen, Schwerpunkte und Alleinstellungsmerkmale zusteht“, so Videsott.<BR \/><BR \/>Ein besonderes Augenmerk legt der neue Dekan auf die Stärkung bestehender und die Entwicklung neuer Studiengänge. Längerfristig möchte er zudem die Voraussetzungen für einen Modellkindergarten und eine Modellschule schaffen, in denen Universität und pädagogische Praxis gemeinsam innovative Lehr- und Lernmethoden entwickeln und erproben können.<BR \/><BR \/>Seiner Vorgängerin Antonella Brighi und der bisherigen Fakultätsleitung spricht Videsott ausdrücklich seinen Dank aus: „Es waren drei nicht leichte Jahre, aber sie haben wichtige Maßnahmen ergriffen, von denen wir jetzt profitieren. Der deutliche Zuwachs an Bewerbungen, den wir in diesem Jahr verzeichnen konnten, ist eine Bestätigung ihrer Arbeit.“<BR \/><BR \/>Unterstützt wird Videsott von Prof.in Heidrun Demo als Prodekanin für Lehre und Stellvertreterin des Dekans. Demo leitet zugleich den Studiengang Bildungswissenschaften für den Primarbereich und ist Expertin für inklusive Bildung. Robert Philipp Wagensommer, Professor für Didaktik der Biologie, übernimmt das Amt des Prodekans für Forschung und Dritte Mission.<BR \/><h3>\r\nGobbetti für weitere drei Jahre an der Spitze<\/h3>Auch Prof. Marco Gobbetti bringt Erfahrung als Dekan mit. Der Lebensmittelmikrobiologe stand bereits von 2021 bis 2023 der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik vor. Aus deren Umstrukturierung ging 2023 die Fakultät für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften hervor, deren Leitung Gobbetti seit 2023 innehat und nun für weitere drei Jahre übernimmt. Damit führt er fort, was er bereits in den vergangenen Jahren mitgestaltet hat. „Dank der hervorragenden Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen haben wir einen wichtigen Entwicklungsprozess angestoßen – sowohl im Hinblick auf die Gewinnung von Studierenden als auch in den Bereichen Forschung und Dritte Mission“, erklärt Gobbetti. Diesen Weg gelte es nun konsequent weiterzugehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365411_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu den zentralen Zielen seiner dreijährigen Amtszeit gehören die Erweiterung des Studienangebots um mindestens zwei neue Studiengänge und die Weiterentwicklung der bestehenden. Gleichzeitig sollen mehr Studierende für die Fakultät gewonnen, der akademische Personalbestand ausgebaut und gezielt Nachwuchswissenschaftler angeworben werden. „Dieser Prozess soll uns darauf vorbereiten, im NOI Techpark, unserem künftigen Standort, leistungsfähig und effizient aufgestellt zu sein. Es liegt viel Arbeit vor uns, aber genau diese Herausforderung reizt mich“, so Gobbetti. <BR \/><BR \/>Auch im Dekanat setzt Gobbetti auf bewährte Zusammenarbeit. Prof. Christian Fischer übernimmt erneut das Amt des Prodekans für Lehre, Prof. Fabrizio Mazzetto jenes des Prodekans für Forschung. „Wenn wir von Kontinuität sprechen, muss sich diese auch in der Zusammensetzung des Dekanats widerspiegeln“, betont Gobbetti.<BR \/><BR \/>Die Leitungspositionen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, der Fakultät für Ingenieurwesen sowie der Fakultät für Design und Künste werden in den kommenden ein bzw. zwei Jahren neu besetzt; bestehende Mandate werden gegebenenfalls verlängert.