Zwei Richterinnen von Angreifern in Kabul erschossen

Trotz der Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den radikalislamischen Taliban haben Angriffe in jüngster Zeit wieder zugenommen. Vor allem in Kabul geraten dabei zunehmend auch Politiker, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten ins Visier von Extremisten. In den vergangenen Wochen wurden in Kabul wiederholt teils prominente Afghanen während des morgendlichen Berufsverkehrs attackiert.

apa