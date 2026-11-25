Ein Kind befinde sich unter den Verletzten, teilte Gouverneur Oleh Kiper auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der Angriff habe zudem Autos sowie Wohn- und Industriegebäude getroffen. Russische Streitkräfte griffen auch die Hauptstadt Kiew mit Drohnen an.<BR \/><BR \/>Trümmerteile einer Drohne lösten Bürgermeister Witali Klitschko zufolge ein Feuer in den unteren beiden Etagen eines 16-stöckigen Wohnhauses im Zentrum aus. Die zwei verletzten Bewohner seien vor Ort behandelt worden, erklärte er weiter.