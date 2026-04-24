Nach einem ukrainischen Drohnenangriff haben unterdessen Feuerwehrleute den Brand im russischen Schwarzmeer-Ölterminal Tuapse unter Kontrolle gebracht. Offene Flammen seien gelöscht, die Arbeiten zur vollständigen Brandbekämpfung dauerten jedoch an, teilten die Behörden der Region Krasnodar am Freitag mit. Die Anlage brennt bereits seit vier Tagen. Der Betrieb der Raffinerie, die hauptsächlich für den Export produziert, ruht derzeit Insidern zufolge.<BR \/><BR \/>Unterdessen brach nach einem weiteren, ukrainischen Drohnenangriff ein Feuer in einer Öl-Pumpstation in der Region Nischni Nowgorod aus, wie zwei informierte Personen berichteten.