Ishiba hatte Anfang des Monats seinen Rücktritt angekündigt und damit die Verantwortung für eine Reihe von Wahlniederlagen seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) übernommen.<BR \/><BR \/>Zuvor hatten bereits der frühere Außenminister Toshimitsu Motegi und der ehemalige Minister für wirtschaftliche Sicherheit, Takayuki Kobayashi, ihre Kandidatur erklärt. Die Wahl gilt als schwierig, da die LDP und ihr Koalitionspartner Komeito während Ishibas Amtszeit ihre Mehrheiten in beiden Parlamentskammern verloren haben.