Der französische Premier François Bayrou hat sich in einem Live-Fernsehinterview zum Risiko geäußert, dass wohlhabende Franzosen ins Ausland abwandern könnten, falls Paris steuerliche Maßnahmen „gegen die Reichsten" beschließt. „Es gibt mittlerweile eine Art steuerliches Nomadentum – jeder zieht dorthin, wo es günstiger ist", sagte Bayrou und warf Italien „Steuerdumping" vor.<BR /><BR /> „Schauen Sie nach Italien, das eine Politik des Steuerdumpings betreibt", sagte der Premier. Er verwies auf die steuerlichen Vorteile, die Personen genießen, die nach Jahren im Ausland ihren Wohnsitz nach Italien verlegen.<h3>
Steuerregel nach Cristiano Ronaldo benannt</h3> Seit 2017 gilt in Italien die sogenannte „CR7-Regel", benannt nach dem Starfußballer Cristiano Ronaldo, der dank dieser Bestimmung zum Fußballklub Juventus Turin wechselte und auf seine Auslandseinkünfte (etwa Bildrechte oder Sponsoring) eine symbolische Pauschalsteuer entrichtete. <BR /><BR />Dieses Sondersteuermodell erlaubt es Personen, die ihren Wohnsitz nach Italien verlegen, für 15 Jahre eine Pauschalsteuer von 200.000 Euro jährlich auf alle im Ausland erzielten Einkommen zu zahlen. Betroffen sind etwa Zinserträge, Dividenden, Veräußerungsgewinne, Erbschaften oder Schenkungen, sofern sie im Ausland anfallen. Für Einkommen aus italienischer Quelle gelten hingegen die normalen Steuersätze.<h3>
Italienische Regierung reagiert empört</h3> Die Regierung Meloni reagierte umgehend und empört auf Bayrous Aussagen. In einer offiziellen Mitteilung aus dem Amtssitz von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, dem Palazzo Chigi, heißt es: „Die Aussagen von Premier François Bayrou, wonach Italien angeblich Steuerdumping betreibe und Frankreich dadurch benachteilige, sind völlig unbegründet und überraschen uns sehr".<BR /><BR /> „Die italienische Wirtschaft ist attraktiv und steht besser da als viele andere – dank der Stabilität und Glaubwürdigkeit unseres Landes", wurde in der Presseaussendung der Regierung vermerkt.