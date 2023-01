10 Jahre Garfidi: am 12.01.2023 wird gefeiert

Garfidi leistet Garantien und sichert Kreditausfälle zugunsten der Südtiroler Unternehmen und erleichtert ihnen somit den Zugang zu Krediten. Garantien bis zu 90% des Finanzierungsbetrages, individuelle Beratung in verschiedenen Finanzierungssituationen und eine Reihe von weiteren Dienstleistungen, werden von Garfidi dabei angeboten.Und die Zahlen lassen sich durchaus sehen: im Laufe der zehnjährigen Geschichte hat GARFIDI fast eine Milliarde Euro an Finanzierungen an Unternehmen in Südtirol ermöglicht.Diese Erfolgsgeschichte von Garfidi wird am 12.01.2023 in der Haselburg mit geladenen Gästen aus dem Finanz- und Wirtschaftsleben Südtirols gefeiert. Eine besondere Location für eine besondere Geburtstagsfeier, bei der unter anderem 4 Projekte die Garfidi unterstützt hat, präsentiert werden.Diese 4 Projekte aus 4 verschiedenen Branchen, Handel, Tourismus, Handwerk und Dienstleistung, zeigen den breiten Wirkungsgrad der Garantiegenossenschaft. Folgende vier Projekte werden vorgestellt: das innovative und nachhaltige Geschäft „Unverpockt“ in Naturns, das besonders originelle Hotelkonzept des „Smart Hotel Rudolf“ in Meran, die Durchstarter von „Elektro Solution“ und die innovative Ideenschmiede von „Vertical Life“.Neben zahlreichen Partnern und Wegbegleitern, freut sich Garfidi bei der Feier Herrn Landeshauptmann Arno Kompatscher, Wirtschaftslandesrat Philip Achammer und den Direktor der Italienischen Nationalbank Daniele Franco willkommen zu heißen.Wer mehr über Garfidi erfahren möchte, findet alle Informationen auf www.garfidi.it und wer neugierig ist auf die Geburtstagsfeten-Fotos, der schaut am besten auf STOL on Tour vorbei.