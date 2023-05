100 Jahre ASV Tramin Fußball

Foto: © Walter Kalser

Der ASV Tramin Fußball zählt sicherlich zu den wichtigsten Institutionen im Traminer Dorfleben. Von der ersten Mannschaft bis zur Fußballschule zählt der Verein über 200 aktive Spielerinnen und Spieler, die das ganze Jahr über am Traminer Sportplatz zusammenkommen, um gemeinsam dem runden Leder nachzujagen. „Es braucht das ganze Dorf, das mithilft und den Verein mitträgt. Durch langjährige Jugendarbeit und vielen einheimischen Spielern zählt Tramin zu den führenden Fußballklubs im Lande“, betonte Landeshauptmann und Sportlandesratund gratulierte dem Verein: „Sportlich, wie auch gemeinschaftlich seid ihr hervorragend aufgestellt!“„Diese Daten sind nicht nur ein guter Grund zum Feiern, sondern alle Traminer und Traminerinnen sind auch mächtig stolz auf diesen Meilenstein“, betonte, der Präsident des ASV Tramin Fußball, im Rahmen der Feier. „Der Verein ist wie eine Familie“, so Gutmann, „in den vergangenen 100 Jahren hat sich in Tramin viel verändert, aber nicht die Leidenschaft der Traminerinnen und Traminer für den Fußball.“ Einen besonderen Applaus erhielt. Der langjährige Obmann des ASV Tramin Fußball wurde zu dessen Ehrenobmann ernannt.Einen besonderen Dank richtete der Verein an den Hauptsponsor Roner für dessen 50-jährige Unterstützung. „Diese Partnerschaft, die in der Südtiroler Sportwelt und wohl auch darüber hinaus einzigartig ist, ermöglichte es dem Verein, stetig zu wachsen und unzähligen Traminern die Freude am Fußballsport näherzubringen“„Zusammen mit meinem Vater und meinem Bruder, der damals das Tor der Traminer gehütet hat, haben wir gesehen, wie wertvoll besonders die Jugendarbeit des Vereins ist und haben so trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten den Sponsoringvertrag unterschrieben, denn es war klar, dass so ein Verein viel Geld braucht“, erinnerte sich, Präsident der Roner Brennereien. „Solange die Zusammenarbeit mit dem Verein so gut funktioniert, werden wir an unserem Engagement und Einsatz für den Verein und für Tramin festhalten“, betonte auch Tochter, die den Familienbetrieb in dritter Generation leitet.Zum großen Jubiläumsfest am Samstag, 06.05.2023 in den Roner Brennereien war alles eingeladen, was ins Südtirols Fußballwelt Rang und Namen hat. Zu den Gratulanten zählten neben Landeshauptmannauch Alt-Landeshauptmann und langjähriger Sportlandesrat, VSS-Obmann, auch in Vertretung der Südtiroler Sporthilfe. VSS Geschäftsführerund Bezirksvertreter, sowie, Präsident des Südtiroler Fußball-Verbandes. Ebenfalls unter den Gratulanten: Tramins Bürgermeister, sein Amtskollege aus Kurtinig,, CONI-Südtirol-Präsident, zahlreiche ehemalige und aktuelle Spielerinnen, Spieler sowie Funktionäre.Bei der Feier wurden nicht nur ein paar gemütliche Stunden in angenehmer Atmosphäre verbracht, sondern es wurde auch etwas für den guten Zweck getan: Alle Festgäste waren nämlich dazu eingeladen, an einer Verlosung teilzunehmen, deren Erlös zur Gänze einer bedürftigen Familie in Tramin gespendet wird. Im Zuge der Verlosung konnten über 2.500 Euro gesammelt werdenSTOL war on Tour und zeigt die besten Bilder.