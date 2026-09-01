Die Geschichte des Unternehmens war von Anfang an geprägt von Mut und Zusammenhalt. Nach dem frühen Tod des Firmengründers und den schweren Kriegsjahren führte Maria Gramm das Geschäft mit großer Entschlossenheit weiter. Auch die Zerstörung des Ladens durch einen Bombentreffer bedeutete nicht das Ende, sondern wurde zum Ausgangspunkt für einen neuen Aufbruch.<BR \/><BR \/>In den Nachkriegsjahren baute Benedikt Gramm Junior das Unternehmen Schritt für Schritt aus. Mit dem Import besonderer Lebensmittel aus Mittel- und Nordeuropa legte er den Grundstein für „Gramm-Import“ und machte das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner für Handel, Gastronomie und Hotellerie. Der Umzug an den Bozner Boden, neue Geschäftsbereiche und die kontinuierliche Erweiterung des Sortiments prägten die folgenden Jahrzehnte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351053_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351269_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit dem Eintritt der nächsten Generation wurde die <a href="https:\/\/www.gramm-spa.it\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Gramm AG<\/a> weiterentwickelt: Hotellerieprodukte, Honigspezialitäten, personalisierte Zuckerbriefchen, Frischeprodukte, regionale Spezialitäten und neue Vertriebskanäle erweiterten das Angebot. Digitalisierung, Investitionen in Infrastruktur und der Ausbau des Retail- und GDO-Bereichs stärkten die Marktposition zusätzlich.<BR \/><BR \/>Heute blickt die Gramm AG auf 100 Jahre Geschichte zurück – auf Erfolge, Herausforderungen und Menschen, die das Unternehmen geprägt haben. Aus kleinen Anfängen ist ein vielseitiges, zukunftsorientiertes Familienunternehmen geworden, das seine Werte bewahrt und gleichzeitig den Mut hat, neue Wege zu gehen. Mit Dankbarkeit für das Erreichte und Zuversicht für die Zukunft schreibt Gramm seine Erfolgsgeschichte weiter.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351314_image" \/><\/div>\r\n