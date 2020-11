Die 100% NATURE Serie wird in der HW20-Kollektion um weitere Styles ergänzt: Für die Damen gibt es den beliebten NATURAL SKIN Slip neu in der Midi brief Form und für die Herren kommt ein langer Pyjama hinzu. Der Stoff aus 100% pflanzlichem TENCEL™, Lyocell aus einer in einem geschlossenen, besonders ressourcenschonenden Kreislauf hergestellten Faser mit Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, präsentieren sich ausserdem in neuen Farben.Was mit unserem ersten, vollkommen biologisch abbaubaren T-Shirt begann, macht nun rund um die Uhr einen spürbaren Unterschied. Als unvergleichlich bequeme, atmungsaktive Tagund Nachtwäsche. Als supersofte, immer perfekt sitzende Seamless Panties. Als luftige Loungewear für die tägliche cozy time. Und als Herren-Pyjamas und Boxer-Shorts, die sich lässig mit den Shirts kombinieren lassen. Alles 100% NATURE. Für eine nahezu 100%-ige Rückgewinnung aller Ressourcen von der Herstellung bis zur Wiederverwendung. Für ein rundum gutes Gefühl.Erstmalig kommen dabei auch wunderschöne Prints zu Einsatz, die ebenfalls die strengen Kriterien des freiwilligen Produktstandards 'Cradle to Cradle Certified™ erfüllen. Aus Liebe zur Natur. Tag und Nacht.Die beliebten Produkte der 100% NATURE Serie sind mit den unabhängigen Labels MADE IN GREEN by OEKO-TEX® sowie Cradle to Cradle Certified™️ zertifiziert – Nachhaltigkeit par excellence. Cradle to Cradle Certified™ definiert kreislauffähige Produkte, d.h. dass die enthaltenen Rohstoffe im biologischen Kreislauf immer wieder verwendet werden können. Die Produktionsverfahren, der Gebrauch und die Wiederverwertung der Produkte werden – im Unterschied zum konventionellen Recycling – so gestaltet, dass die Qualität der Rohstoffe über mehrere Lebenszyklen erhalten bleibt: Beim Abbau werden die Teile zu wertvollen biologischen Nährstoffen zersetzt, aus den daraus nachwachsenden Rohstoffen können später wieder neue Produkte hergestellt werden.100% NATURE überzeugt nicht nur durch Nachhaltigkeit, sondern auch durch erstklassige Materialqualität und funktionale Eigenschaften: optimaler Feuchtigkeitsaustausch, perfekte Temperaturregulation sowie langanhaltendes Frischegefühl. Dabei fühlt es sich wunderbar geschmeidig und sanft auf der Haut an.Das Kurzarm-Shirt in Star White gehört inzwischen zum Basic-Sortiment, es ist weiterhin für Damen, Herren und Kids erhältlich.100% NATURE wird in einer speziellen Karton-Verpackung ausgeliefert, mit Informationen zum biologischen Kreislauf. Ein leicht verständlicher Thekensteller, ein passendes Hangtag sowie ein ansprechendes Schaufenster-Konzept runden das 100% NATURE-Paket für den Handel ab.

