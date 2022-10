1.000€ Gesundheits-Bonus auf Hörgeräte.

Foto: © Mark Paton

Der Gesundheits-Bonus („Bonus Salute“) wurde von AudioVita in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hörgeräte-Produzenten ermöglicht. Ziel ist es, der Bevölkerung einen günstigeren Zugang zu Hörgeräten zu gewährleisten. Bei einem kostenlosen Hörtest stellen unsere Hörgeräte-Akustiker fest, ob ein Hörverlust besteht und können anhand des Ergebnisses bereits Empfehlungen für die richtigen Hörgeräte aussprechen. Dabei wird in erster Linie der Hörverlust als Kriterium hergenommen, andererseits werden auch die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden sehr ernst genommen. Nach einer kurzen Probezeit ist nach der richtigen Auswahl der Hörgeräte bereits ein erster Erfolg festzustellen.Die Versorgung mit Hörgeräten bei einer Schwerhörigkeit ist wichtig, um die Hirnaktivität bis ins hohe Alter zu erhalten. Studien belegen, dass gutes Hören im Alter gut für das soziale Leben ist. Dafür soll der Betroffene rechtzeitig mit dem Tragen von Hörgeräten beginnen. Auch eine leichte Schwerhörigkeit kann im Alltag zum Problem werden, scheinbar einfache Situationen werden mit einer Schwerhörigkeit kompliziert. Hörgeräte helfen dabei, sind bei einer Schwerhörigkeit die Lösung!Auf unserer Homepage www.audiovita.it erhalten Sie detaillierte Informationen rund ums Thema „Hören“. Dort finden Sie auch die Standorte und Telefonnummern aller unserer 12 Hörzentren in Südtirol. Kontaktieren Sie uns noch heute, gerne sind wir für Sie oder Ihre Angehörigen jederzeit da!AudioVita – 12 mal in Südtirol, immer ganz in Ihrer Nähe