104 neue diplomierte Fachkräfte im Gesundheitssektor hat das Land!

65 Krankenpfleger, 14 Physiotherapeuten, 13 Hebammen, 12 Techniker der Vorbeugung im Bereich Umwelt und Arbeitsplatz

Mit einem feierlichen Festakt im Konzerthaus J.Haydn in Bozen endet für 104 junge Menschen ihr 3-jähriges Vollzeitstudium an der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana. Und dem Südtiroler Gesundheitssystem stehen ab sofort diese akademischen ExpertInnen in der jeweiligen Spezialisierung zur Verfügung:Durch ihren Fleiß und viel Engagement haben sie sich den Bachelor verdient.Sie haben eine fundierte Ausbildung genossen und sind mit ihrem Wissen bestens vorbereitet für die beruflichen Herausforderungen des Gesundheitswesens, welche sie als Spitzenkräfte dringend benötigt.Der Direktor der Claudiana Guido Bocchio, Claudiana-Präsident Dr. Klaus Eisendle sowie Florian Zerzer, der Generaldirektor des Sanitätsbetriebes, der Ressortdirektor für Gesundheit Günther Burger und Pflegedirektorin Marianne Siller brachten in ihren Reden das Wesentliche auf den Punkt: „Danke, dass ihr diese Berufe gewählt habt. Man wird euch mit offenen Armen in Südtirol aufnehmen und auch die Gesellschaft wird euch dankbar sein. Herzlichen Glückwunsch zu eurem erfolgreichen Studienabschluss und alles Gute und viel Freude bei der Ausübung dieses verantwortungsvollen Berufs!“

cs