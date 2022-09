11. Niederdorfer Kartoffelfest 2022 „Das Original“ ist zurück

Foto: © Tourismusverein Niederdorf/Oberhofer Hermann

Das Kartoffelfest www.kartoffelfest.it ... findet heuer am Musikpavillon/Eislaufplatz von 10 bis 18Uhr statt. Neben verschiedensten Gerichten, welche vom HVG und den Bäuerinnen zubereitet werden, erwartet die Besucher eine Vielfalt an musikalischer Unterhaltung. Am Bauernmarkt gibt es eine große Auswahl an heimischen Produkten, wie z.B. Kartoffeln, Milchprodukte, Speck, Wurst, Gemüse uvm.Für die Kinder wird ein buntes Kinderprogramm (von 13 bis 17 Uhr) mit vielen Attraktionen, wie z.B. das Äffchen Bobby, Luftalina, Zuckerwatte oder Maiskolbenmännchen basteln geboten.Die Köche des HGV und die Bäuerinnen von Niederdorf sorgen für das leibliche Wohl der Festbesucher mit schmackhaften, vor Ort und in Handarbeit zubereiteten Gerichten.Sternekoch Herbert Hintner lädt am Sonntag zur traditionellen Verkostung seiner einzigartigen Kartoffel-Kreationen ein.Am Sonntag findet auch die Prämierung des schwersten mitgebrachten Kürbisses und der Kartoffelsuche statt.Informationen zur Kartoffelsuche findet man in der Bibliothek von Niederdorf.Traditionell ist dem Fest die Kartoffelwoche vom 16. - 25. September in einigen Restaurants und einer Almhütte des Ortes angeschlossen: der alljährliche Höhepunkt für Liebhaber von traditionellen, aber auch raffinierten Kartoffelgerichten. Heuer wird das Beiprodukt „Kürbis“ einige Gerichte der Kartoffelwoche und des Kartoffelfestes verfeinern.Das Niederdorfer Kartoffelfest 2022, „das Original“, klein aber fein, authentisch und bodenständig, darf die Zertifizierung „Green Event“ tragen. Wir setzen auf Nachhaltigkeit: Ressourceneffizienz, Abfallmanagement, regionale Wertschöpfung sowie soziale Verantwortung sind die wesentlichen Faktoren.Alle Infos zum Kartoffelfest und zu den Kartoffelwochen gibt es unter www.kartoffelfest.it STOL ist beim Kartoffelfest on Tour und zeigt die besten Bilder.