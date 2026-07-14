<b>120 Jahre gemeinsam unterwegs<BR \/><\/b><BR \/>Vor 120 Jahren fuhr der erste Zug der Vinschger Bahn von Meran nach Mals. Heute zählt sie zu den erfolgreichsten Regionalbahnen Italiens und ist ein Symbol für nachhaltige Mobilität in Südtirol.<BR \/><BR \/>Dieses besondere <b>Jubiläum<\/b> möchten wir gemeinsam mit dir feiern. Am <b>Samstag, 18. Juli<\/b>, erwartet dich ein abwechslungsreiches Jubiläumsprogramm für Groß und Klein entlang der gesamten Strecke – von historischen Einblicken über Modelleisenbahnen bis hin zur Besichtigung des neuen Coradia Stream.<BR \/><BR \/>Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/tickets\/vinschgerbahn\/120-jahre-vinschgerbahn#c23133" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Programm<\/a><BR \/><BR \/>Erfahre was dich erwartet und entdecke die Vinschger Bahn an jedem Bahnhof neu!<BR \/><BR \/><b>Offizielle Jubiläumsfeier<\/b><BR \/><BR \/>Ab 11:00 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos<BR \/><BR \/><b>Bahnhof Laas<\/b><BR \/><BR \/>Der Bahnhof Laas bildet das Herzstück der Jubiläumsfeier. Gemeinsam blicken wir auf 120 Jahre Vinschger Bahn zurück – mit Grußworten von Landeshauptmann Arno Kompatscher, Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, Bürgermeisterin Verena Tröger, der Präsidentin der Bezirksgemeinschaft Vinschgau Roselinde Gunsch Koch sowie STA-Generaldirektor Joachim Dejaco.<BR \/><BR \/>Historiker Wolfgang Platter nimmt die Besucherinnen und Besucher anschließend mit auf eine spannende Reise durch die bewegte Geschichte der Vinschger Bahn.<BR \/><BR \/>Für das leibliche Wohl sorgt die Freiwillige Feuerwehr Laas, die alle Gäste mit Speis und Trank verwöhnt. Die Gruppe „Oberwind“ aus Laas übernimmt die musikalische Unterhaltung.<BR \/><BR \/><b>Entlang der Strecke<\/b><BR \/><BR \/>Von 10:00 bis 17:00 Uhr erwartet dich an mehreren Bahnhöfen ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.<BR \/><BR \/><b>Mehr Infos unter<\/b> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/tickets\/vinschgerbahn\/120-jahre-vinschgerbahn" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">vinschgerbahn\/120-jahre-vinschgerbahn<\/a>