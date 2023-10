125 Jahre Innerhofer: Hausmesse und Tag der offenen Tür

Freitag, 20.10.2023, Professional Day

Samstag, 21.10.2023, Tag der offenen Tür

Kulinarik und Kinderanimation

Die Veranstaltung findet am 20. Oktober (Professional Day, für Brancheninsider und geladene Gäste) und am 21. Oktober als Tag der offenen Tür (Open Day) für alle Besucher:innen und Freund:innen von Innerhofer statt.Unter dem Motto „Innovation. Kompetenz. Erleben.“ präsentieren mehr als 60 Aussteller neueste Produkte und Lösungen und stellen ein breites Spektrum an Innovationen aus verschiedenen Branchen vor.Im Fokus des Professional Day steht die Wissensvermittlung. Angeboten wird ein abwechslungsreiches Programm für Fachpublikum, welches Vorträge und Präsentationen umfasst. Dabei können Besucher:innen Experten treffen und wertvolle Einblicke in zukunftsweisende Technologien und Trends gewinnen.Am Tag der offenen Tür, werden Besucher:innen interessante Vorträge zu den Themen Nachhaltigkeit und Bad-Reinigung erleben. Ein besonderes Highlight stellt dabei der Vortrag eines Reinigungsprofis dar, welcher wertvolle Tipps und Fachwissen zur Reinigung von Bädern und Fliesen teilt.Eine breite Auswahl an kulinarischen Highlights sorgt für das leibliche Wohl aller Gäste. Erstklassige Speisen und besondere Gerichte von verschiedenen Food-Trucks ermöglichen eine angenehme, ungezwungene Atmosphäre.Kleine Gäste erleben zusätzlich abwechslungsreiche Kinderbetreuung und Animation. Tolle Innerhofer Spiele von den Kinderfreunden, magische Zaubereinlagen von Mr. Amadeus sowie Vorstellungen von „Bobby dem Affen“, werden Kinderaugen zum Leuchten bringen.Um eine bequeme Anreise zu gewährleisten, stehen ausreichend Parkplätze sowie ein Shuttle-Dienst zur Verfügung.Weitere Infos und das detailliertes Programm unter hausmesse.innerhofer.it