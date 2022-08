14. Barbianer Zwetschkenwochen

Die blaue Frucht ist schon seit dem späten Mittelalter wichtiger Bestandteil der Barbianer Anbaukultur. - Foto: © Wolfgang Gafriller

Zwetschkendatschi aus Barbianer Zwetschken. - Foto: © Helmuth Rier

½ l Milch

•

6 EL Buchweizenmehl

•

1 EL Weizenmehl

•

2 Eier

•

10 Zwetschken

•

1 Prise Salz

•

1–2 EL Butter



Milch mit Mehl und Salz gut verrühren, die Eier leicht unterheben. Die entkernten Zwetschken klein schneiden und in den Teig rühren. Butter in einer Stielpfanne erhitzen, den Teig eingießen, von beiden Seiten gut und langsam (ca. 20 Minuten) braten, dann in Stücke reißen und mit Zucker bestreut servieren.





Barbianer Zwetschken-Riebler - Foto: © TV Klausen



Die Barbianer Zwetschke ist schon seit dem späten Mittelalter wichtiger Bestandteil der Barbianer Anbaukultur und prägt seither das Landschaftsbild des südlichen Eisacktals. Deshalb widmet das „Dorf mit dem schiefen Turm“ zwei Wochen im September der köstlichen blauen Frucht. Vom 03. bis 18. September 2022 verwöhnen dich die Barbianer Gastbetriebe mit Gerichten rund um die Barbianer Zwetschke und in den Geschäften erhältst du besondere Produkte wie Zwetschkenbrot, Marmelade, Zwetschkenstrudel und vieles mehr.Eröffnet wird die Genusswoche am 03. September 2022 mit der 10. Barbianer Zwetschkenmeile. Von 13:00 bis 18:00 Uhr erwartet dich Hochgenuss entlang der Dorfstraße von Barbian: Aromatische Köstlichkeiten, flotte Musik, Kinderanimation, sowie verschiedene Barbianer „Standler“ sorgen für jede Menge Unterhaltung.Während der Zwetschkenwochen finden in Barbian auchallerhand Wissenswertes über Barbians Köstlichkeit und kannst tolle Zwetschkengerichte bei einer Einkehr genießen.Die Barbianer Zwetschke verwöhnt nicht nur die feinen Gaumen, sondern ist eine wahre Vitaminbombe. Die blauen Steinfrüchte enthalten das Provitamin A, fast alle B-Vitamine und zahlreiche Spurenelemente – und stärken so Nerven- und Immunsystem und die Widerstandsfähigkeit gegen Stress und Verstimmungen. Außerdem ist die ovale Powerfrucht ein natürlicher Schlankmacher: Der hohe Kaliumgehalt regt die Nierentätigkeit und den Stoffwechsel an und fördert so die Entschlackung und den Fettabbau.Die Barbianer Zwetschke ist mehr als nur eine süße Frucht, sie ist ein echter Allrounder!Zutaten für 2–4 Personen: