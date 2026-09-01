Regiokorn® feiert 2026 sein 15-jähriges Bestehen. Im Zentrum steht seit jeher ein klares Versprechen: Mehl aus Südtirol – zu 100 Prozent aus heimischem Getreide, mit voller Rückverfolgbarkeit vom Feld bis zur Backstube. Rund 60 Regiokorn®-Bauern bauen auf 100 Hektar Roggen, Dinkel, Gerste und Buchweizen an – vorwiegend im Vinschgau, Pustertal, Eisacktal und am Tschögglberg, großteils biologisch. Rund 300 Tonnen Getreide werden jährlich geerntet und in der Meraner Mühle vermahlen. Garant für Herkunft und Qualität ist das Qualitätszeichen Südtirol: Es steht dafür, dass in jedem Sack Regiokorn®-Mehl zu 100 Prozent Südtiroler Getreide steckt.<BR \/><BR \/>„15 Jahre Regiokorn® sind vor allem 15 Jahre gewachsenes Vertrauen zwischen Menschen“, sagt Rudolf von Berg, geschäftsführender Inhaber der Meraner Mühle. Getragen wird das Projekt gemeinsam vom Südtiroler Bauernbund, BRING, IDM Südtirol, der Meraner Mühle und dem Versuchszentrum Laimburg.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352184_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Qualitätszeichen Südtirol als Garant<\/b><BR \/><BR \/>Das gesamte Regiokorn®-Sortiment trägt das Qualitätszeichen Südtirol. Es garantiert, dass ausschließlich Getreide von Südtiroler Bauern verarbeitet wird, und macht die Herkunft bis zum einzelnen Feld nachvollziehbar – ein Qualitätsversprechen, dem Konsumenten in der Region vertrauen können.<BR \/><BR \/><b>Regiokorn®-Fest am 19. September<\/b><BR \/><BR \/>Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist das Regiokorn®-Fest am 19. September 2026 in der Meraner Mühle, Industriezone 7 in Lana, von 10:30 bis 17:00 Uhr, mit Mühlenführungen, Kinderbackkursen sowie Verkostung und Verkauf von Regiokorn®-Produkten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1352190_image" \/><\/div>