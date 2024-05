15 years Cineplexx Bozen: Special Birthday Week vom 13 bis 19. Mai

Ein kurzer Überblick über das Programm:

Für diese besondere Geburtstagswoche haben wir eine Vielzahl an Events und Aktionen geplant - für ein großes Kinoerlebnis, das Alt und Jung begeistert!Besonderes Special: Alle Jugendlichen, die in diesem Jahr 15 Jahre alt werden (Jahrgang 2009), laden wir diese Woche kostenlos ins Kino ein!Am Montag habt ihr die Chance, den beliebten Actionfilm „TOP GUN: MAVERICK“ noch einmal auf der großen Leinwand zu erleben. Zusätzlich dürfen alle Geburtstagskinder der Woche an diesem Tag gratis ins Kino!Schaut euch den Film „THE FALL GUY“ mit Ryan Gosling und Emily Blunt in der Originalversion an und erlebt alle Feinheiten und Gags so, wie sie vom Regisseur gedacht waren.Es wird Zeit Joe und Gäbbi wieder in die Kinos zurückzuholen. Erlebe den Film „JOE DER FILM“ am 15. Mai um 20.00 Uhr noch einmal auf der großen Leinwand, bevor der zweite Teil erscheint. Zum Special Price von nur 8€.Seid dabei, Ladies! Am 16. Mai findet die „Ladies Night“ mit dem Film „WHAT HAPPENS LATER“ statt. Verpasst nicht die Gelegenheit auf einen tollen Mädelsabend im Cineplexx Bozen inklusive Aperitif und etwas Süßem.Warum nicht einmal euer wöchentliches Stammtischtreffen ins Kino verlegen? Am 17. Mai um 20:30 Uhr könnt ihr genau das tun, denn es erwartet euch eine „Men's Night“ im Cineplexx Bozen mit dem Film „PLANET DER AFFEN 4: NEW KINGDOM“ inklusive Bier und etwas Salzigem.Zum Abschluss unserer Geburtstagswoche laden wir alle Familien herzlich ein, mit uns 15 Jahre Cineplexx Bozen zu feiern. Sensationelle Ticketpreise, gratis Popcorn für die Kleinen und weitere tolle Überraschungen erwarten alle Familien von 14 bis 18 Uhr!