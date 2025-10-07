Mut, Neugier und Weitblick waren stets die Triebfedern des Erfolgs. Bereits in den 1950er-Jahren revolutionierte Torggler mit innovativen Zusatzmitteln und Abdichtungssystemen den Tunnelbau und setzte damit technologische Maßstäbe. Doch Innovation bedeutet für Torggler mehr als Technik, sie umfasst auch Verantwortung: gegenüber den Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt.<BR \/><BR \/>Heute steht Torggler unter der Führung von <b>CEO Benno Pamer<\/b> für nachhaltige Entwicklung, Digitalisierung und Innovationskraft. Mit Niederlassungen im deutschen Oberhaching und Polen ist das Unternehmen europaweit präsent. Gleichzeitig bleibt Torggler seiner Philosophie treu, regionale Wurzeln mit internationalem Denken zu verbinden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221966_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Jubiläum im Kurhaus Meran ist nicht nur ein Moment des Rückblicks, sondern vor allem ein Ausblick in die Zukunft. Unter dem Motto „<b>Geprägt von Innovation, getragen von Menschen<\/b>“ feiert Torggler die Verbindung von Tradition und Fortschritt und all jene, die diesen Weg möglich gemacht haben.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung wird von einem festlichen Rahmenprogramm begleitet, das Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Unternehmens erlebbar macht. 160 Jahre Torggler, ein Symbol für Beständigkeit, Innovationskraft und die Überzeugung, dass Erfolg nur dann Bestand hat, wenn er von Menschen getragen wird.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221969_image" \/><\/div>