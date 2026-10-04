Der offene Hauptbereich bietet Platz für gemeinsame Arbeit und einzelne Arbeitsplätze. Zwei durch Glas abgetrennte Räume eignen sich für Besprechungen oder konzentriertes Arbeiten. Fenster über die gesamte Bürobreite bringen Tageslicht herein. Schallreduzierende Module und Tageslichtlampen ergänzen die Einrichtung.<BR \/><BR \/>Im Preis enthalten sind Miete, Strom, Heizung, schnelles Internet über eine Standleitung, Reinigung und Parkplätze. Das Büro verfügt zudem über eine Klimaanlage und zwei separate WCs. Zum Bahnhof Bozen Süd sind es rund zehn Minuten zu Fuß, zur Messe fünf Minuten mit dem Auto und in die Innenstadt etwa zehn Minuten.<BR \/><BR \/><b>Monatlicher Pauschalpreis: 2.500 Euro.<\/b> Wer sich das Büro ansehen möchte, kann jetzt einen Besichtigungstermin per <a href="mailto:support@firstavenue.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">E-Mail<\/a> oder telefonisch +39 349 822 3783 vereinbaren.