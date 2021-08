20-jähriges Jubiläum der Gärten von Schloss Trauttmansdorff

Die Gärten, das Touriseum und das Schloss bleiben am 4. September bis um 22.00 Uhr geöffnet. Die lange Öffnungszeit lädt dazu ein, die Gärten im milden Abendlicht zu erkunden und den Tag bei einem eigens kreierten Cocktail am Seerosenteich bei gemütlicher Musik ausklingen zu lassen.„Wir freuen uns darauf, das 20-jährige Jubiläum der Gärten von Schloss Trauttmansdorff gemeinsam mit unseren BesucherInnen zu feiern und auf 20 erfolgreiche Jahre zurückzublicken“, so Gartendirektorin Gabriele Pircher. Seit der Eröffnung 2001 wurden die Gärten von Schloss Trauttmansdorff sowohl national als auch international ausgezeichnet und stetig erweitert: 2005 um die Aussichtsplattform „Matteo Thun’scher Gucker“, dann folgten der Verbotene Garten, die Botanische Unterwelt und das Glashaus – 2016 schließlich der Garten für Verliebte.Heute ziehen die Gärten gemeinsam mit dem Touriseum jährlich hunderttausende BesucherInnen an und überraschen mit spannenden Events, kuriosen Sonderausstellungen und verschiedenen Jahresthemen.8,50 Euro – Einzelticket10,50 Euro – Mini Familie (1 Erwachsender mit Kindern unter 18 Jahre)19,00 Euro – Familienticket (2 Erwachsene mit Kindern unter 18 Jahre)Kinder (unter 6 Jahre) kostenlos

