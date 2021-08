20-jähriges Jubiläum der Gärten von Schloss Trauttmansdorff

Zu diesem besonderen Anlass haben die Gärten ein Programm mit vielen unterhaltsamen Aktivitäten organisiert: Straßenkünstler, die durch die Gärten ziehen, botanische Kuriositäten und einem Mit-mach Zirkus für die Jüngsten.Die Gärten, das Touriseum (Südtiroler Landesmuseum für Tourismus) und das Schloss bleiben am 4. September bis um 22.00 Uhr geöffnet. Die lange Öffnungszeit lädt dazu ein, die Gärten im milden Abendlicht zu erkunden und den Tag bei einem eigens kreierten Cocktail am Seerosenteich ausklingen zu lassen.Für den Tag gibt es ab 14:00 Uhr ein reduziertes Ticket.Die Veranstaltung findet unter den geltenden Corona Regeln statt, welche den Besitz des Grünen Passes für den Zugang zur Veranstaltung vorsehen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung am Samstag, den 11. September statt.Mehr Informationen gibt es hier. STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.

vida